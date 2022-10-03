Эхирит-Булагатский район, , 14:51 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 3 октября известило о возбуждении сразу трех уголовных дел по фактам незаконной рубки леса в особо крупном размере. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» задержали местных жителей, осуществлявших рубку деревьев в особо крупном размере.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте от 28 до 55 лет действовали на территории Эхирит-Булагатского района под видом легальной предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений.

Используя официальные документы, в арендной базе лесничества, с целью увеличения своих доходов, организатор с подельниками осуществляли незаконные рубки лесных насаждений за пределами отведенных им территорий.

По местам проживания подозреваемых, на производственных базах и пунктах приема проведено 5 обысковых мероприятий в ходе которых изъято и помещено на штраф-стоянку 4 трактора, 2 автомобиля «Камаз», а также бензопилы и сортимент леса объемом около 80 кубометров.

Работу сотрудников полиции осложнял тот факт, что от районного центра до возможного места рубки добираться более суток. Деляна находилась на болотистой местности в лесном массиве и проехать к ней возможно только на специальном транспорте.

По предварительной информации, объем вырубленных лесных насаждений превышает 500 кубических метров. Ущерб от противоправных действий составил свыше 4 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 15 июня известил об улучшении обстановки в сфере борьбы с незаконными рубаками леса. По его словам, в 2022 году региону удалось существенно сократить их количество: 305 случаев против 408 за аналогичный период прошлого года.

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