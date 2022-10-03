Донецк, , 14:50 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что на николаевском и андреевском тактических направлениях отражены атаки ВСУ.