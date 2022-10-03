Джакарта, 3 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования семьям пострадавших на стадионе в Маланге. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Выражаю соболезнования и глубокое сочувствие пострадавшим и семьям погибших на стадионе в Канджурухан», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Глава МИД поблагодарила за послания сочувствия международное сообщество.

«Ваши мысли и молитвы принесут утешение семьям жертв в эти трудные времена», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге.

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