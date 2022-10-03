Москва, , 14:52 — REGNUM ВСУ потеряли более 100 военнослужащих убитыми на донецком направлении, в районе села Первомайского. Об этом сообщает 3 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что противник предпринял попытку наступления на донецком направлении, её отразили союзные войска.

«В районе населённого пункта Первомайское уничтожено свыше 100 военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

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