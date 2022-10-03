Акбулак, Оренбургская область, 3 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Оренбуржье правоохранители выясняют обстоятельства гибли подполковника полиции. Об этом 3 октябре корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Стрельба из ружья

По данным телеграм-канала Baza, несчастный случай произошёл 1 октября. Подполковник, возглавлявший штаб ОМВД в посёлке Акбулак, отправился с приятелем на охоту. Когда мужчина находился в автомобиле, он случайно выстрелил себе в ногу.

Приятель отвёз раненого полицейского в больницу. Однако спасти жизнь оренбуржца медикам не удалось.