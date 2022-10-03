Бишкек, , 14:44 — REGNUM Все работающие граждане старше 18 лет должны ежемесячно скидываться по 200 сомов (148 рублей) на закупку военной техники для армии Киргизии. Об этом заявил депутат Шайлообек Атазов на заседании профильного комитета республиканского парламента.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

По словам политика, соответствующие изменения необходимо внести в Налоговый кодекс.

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«Если миллион человек будет перечислять эти деньги, то в бюджет каждый месяц поступят дополнительные 200 млн сомов (148 млн рублей). Это нужно сделать на пять лет. Полученные средства нужно тратить не на питание и форму, а только на вооружение», — подчеркнул он.

Также Атазов отметил, что все совершеннолетние граждане Киргизии должны проходить действительную службу в армии — вне зависимости от социального положения.

«Сейчас дети богатых проходят альтернативную службу, бедных — срочную. Служить должны все национальности: русские, узбеки, дунгане, уйгуры. Министерству обороны нужно привлекать всех на срочную службу. Также необходимо увеличить срок службы с года до полутора лет», — подытожил парламентарий.

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