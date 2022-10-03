3 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций за ущерб по итогам Второй мировой войны.

Мирослава Романенко, , 18:11 — REGNUM Глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций за ущерб по итогам Второй мировой войны. Нота будет передана министерству иностранных дел Германии.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В указанной ноте выражается убежденность польской стороны в том, что ФРГ и Польше надо приложить усилия для урегулирования вопроса компенсации материальных и нематериальных потерь в результате оккупации страны гитлеровской Германией 1939–1945 годов.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения предположили, что действия Польши связаны с тем, что у экономики страны, вероятно, есть проблемы из-за санкций. Иные добавили, что недаром Польша получила прозвище «гиена Европы». Были и те, кто указал на сходство руководства Польши и киевского режима, которые склонны требовать от других стран денег и помощи.

«Санкции против РФ подействовали?! Польша теперь не выдерживает и требует грошей (денег. — М. Р.). Как же так?» — с сарказмом спросил Greycorvus.

«А если не выплатят, Польша войну Германии объявит?» — задался вопросом Oleg P.

«Гиена Европы проголодалась», — шутит Анна Ф.

«А ничего, что они территорию увеличили?» — спросила об итогах Второй мировой войны для Польши Анна П.

«Ну действительно, Польша — гиена Европы. Маленькая, жадная, а какая подлая», — написала Рамиля У.

«Ну так немцы могут издать ноту по возвращению немецких земель, нынче контролируемых Польшей…» — прокомментировал Новиков.

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«Похоже, польская экономика подгорает», — отметил Сергей К.

«Вот и раскол в Европе зреет, а ещё только начало октября. То ли ещё будет», — добавил Кос.

«До очередного раздела Польши осталось: 3, 2, 1…» — пошутил Александр.

«Бабки кончаются, холода на носу, вот и пытаются выжимать, каждый сам за себя», — написал Евгений.

«А что, нельзя было еще 23 года подождать, чтобы ровно к столетию окончания войны запросить?» — с сарказмом спросил Дмитрий.

«Может, и всему СССР запросить репарации?» — задумался Сергунька.

«Что [киевский режим], что Польша! Как бешеные собаки!» — отметила Аля.

«На месте Германии я бы уже начинал потихоньку свой тяжёлый жирный зад разворачивать в сторону России. Как говорится: враг моего врага — мой друг», — добавил Andrey K.

«Походу, Польша после [киевского режима] на очереди…» — не без сарказма отреагировал Алексей К.

«Пора Германии пересмотреть границы Польши, немного, так сказать, их сместить», — иронизирует Влад.

«Не советую немцам поставлять оружие [киевскому режиму], скоро самим, может, понадобится», — с сарказмом подытожил Алексей.