Москва, 3 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. На николаевском и андреевском тактических направлениях отражены атаки ВСУ, сообщили 3 октября в Министерстве обороны РФ.

Admoblkaluga.ru Министерство обороны РФ

«На николаево-криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На николаевском и андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены», — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ возле населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков, а также семь единиц военной техники.