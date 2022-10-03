Грайворонский район, Белгородская область, , 14:41 — REGNUM Два частных домовладения полностью повреждены, ещё 51 имеет разрушения различной степени тяжести после утреннего обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обстрел Головчино Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона выехал на место происшествия. Вместе с главой округа он встретился с супругом погибшей женщины и её сестрой, выразил им соболезнования. Губернатор подчеркнул, что власти помогут с организацией похорон, семья получит денежную выплату. В результате подомового обхода села выявлен 51 дом с различными повреждениями, два — разрушены. Кроме того, пострадали три автомобиля. В кратчайшие сроки в Головчино начнутся восстановительные работы.

«Процедура восстановления абсолютно такая же: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объёме и претензий нет. Подчеркну, что вооружёнными силами [б. УССР] было обстреляно село, где нет никакой военной техники и объектов, а проживает гражданское население: дети и старики», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушения пришлись на центр села, погибла 48-летняя женщина.