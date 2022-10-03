В белгородском Головчино от обстрелов ВСУ разрушено два дома, 51 повреждён
Грайворонский район, Белгородская область, 3 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Два частных домовладения полностью повреждены, ещё 51 имеет разрушения различной степени тяжести после утреннего обстрела ВСУ села Головчино в Белгородской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона выехал на место происшествия. Вместе с главой округа он встретился с супругом погибшей женщины и её сестрой, выразил им соболезнования. Губернатор подчеркнул, что власти помогут с организацией похорон, семья получит денежную выплату. В результате подомового обхода села выявлен 51 дом с различными повреждениями, два — разрушены. Кроме того, пострадали три автомобиля. В кратчайшие сроки в Головчино начнутся восстановительные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, разрушения пришлись на центр села, погибла 48-летняя женщина.