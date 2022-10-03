Иркутск, 3 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает 3 октября телеграм-канал правительства региона со ссылкой на соответствующее распоряжение главы Приангарья Игоря Кобзева.

Правительство Иркутской области Иркутск, мобилизация

В задачи штаба, в частности, входит оперативное рассмотрение проблемных вопросов, носящих межведомственной характер, а также ситуаций, не урегулированных действующим законодательством. Руководить работой штаба поручено заместителю председателя правительства Иркутской области Валентине Вобликовой.

«Мы решили, что любой проблемный вопрос, который возникнет в семье мобилизованного или военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, или у их пожилых родителей, должен быть максимально разрешен, без лишней волокиты и хождения по инстанциям. Для этого мы объединяем усилия всех наших ведомств, депутатов Законодательного собрания области, муниципалитетов, общественных организаций и религиозных объединений», — рассказала Валентина Вобликова.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный штаб создан также в Алтайском крае и ряде других сибирских регионов.

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