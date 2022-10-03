Москва, 3 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Визы для проживающих на территории б. УССР лиц не намерены вводить российские власти. Об этом 3 октября рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

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«Нет, таких планов нет», — сказал замглавы МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос.

При этом с 1 июля 2022 года киевский террористический режим запретил въезд гражданам РФ на территорию б. УССР без виз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что мотивы стран Запада для уничтожения «Северных потоков» раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.