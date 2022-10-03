Кишинёв, 3 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Действующим властям Молдавии досталась от предшественников плохо укомплектованная армия, которую теперь нужно модернизировать. Об этом, как сообщает пресс-служба парламента республики 3 октября заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу на встрече с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку в Кишинёве.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«Наш долг — реформировать и модернизировать сектор безопасности и обороны в соответствии с новыми разработками, и сотрудничество с Румынией в этой области поможет нам двигаться быстрее», — сказал Гросу.

Он подчеркнул, что Молдавия нуждается в помощи других государств в укреплении армии. Спикер парламента подчеркнул, что Кишинёв внимательно следит за действиями России при проведении спецоперации по денацификации территории б. УССР.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии, а молдавское руководство ожидает «атаку» РФ и готово обратиться за помощью к Румынии.