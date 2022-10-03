Москва, 3 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. На фоне стабилизации курса рубля в апреле и его продолжающегося умеренного укрепления по сей день можно с уверенностью говорить о появлении отправной точки в росте реальных доходов граждан России, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Klemenchukov Деньги

«На сегодняшний день в России есть два фактора давления на реально располагаемые доходы граждан — инфляция и индексация тарифов ЖКХ.

Любые негативные изменения в части покупательной способности рубля чувствительнее всего влияют на самые бедные слои населения.

Третий год подряд государство реализует очень успешно сбалансированные меры поддержки населения. Целевая помощь оказалась весьма успешной.

Прогнозируемый рост доходов граждан не может не радовать, в этом случае снижение бедности в России продолжит оказывать положительное влияние на социальное самочувствие.

Вполне вероятно, что при реализации нейтрального сценария рост реальных доходов граждан в 2023 году может подрасти на 1,5-2,0%», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы населения России в 2023–2025 годах могут увеличиться более чем на 1,5 трлн рублей. Такие данные следуют из Основных направлений бюджетной политики на три года.

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