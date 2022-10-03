Москва, 3 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Киевские боевики за последние сутки лишись пяти складов с боеприпасами и вооружением. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Краматорск, Артёмовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, за последние сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.

Читайте также: Российские военные уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 2 октября, российские военные уничтожили семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Зализничное, Общее, Ровнополье Запорожской области, Краматорск и Вольное Поле ДНР.