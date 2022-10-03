Омск, 3 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Солнечная погода без осадков ожидается в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, с 30 сентября по 2 октября в Омской области погодные условия формировались под влиянием арктического антициклона. Наблюдалась прохладная, без существенных осадков погода.

По ночам столбики термометров опускались до — 0…-11 °С. Днём теплело до +2…+6 °С, +6…+8 °С.

Криворучко подчеркнула, что 4–6 октября регион по-прежнему будет находиться во власти антициклона. Ожидается солнечная погода без осадков. И только 4 октября местами по северной половине области пройдёт небольшой дождь.

В регионе потеплеет. Ночью будет от — 1…-6 °С до +2…+7 °С. Днём будет от +7…+12 °С до +12…+17 °С.

Добавим, в большинстве районов Омской области в ближайшие дни сохранится второй класс пожарной опасности, в северных районах — третий-четвёртый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае первая декада октября будет аномально тёплой.

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