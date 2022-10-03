Москва, , 14:36 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Осколки снарядов РСЗО HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

«В воздухе уничтожены 15 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Новая Каховка, Весёлое и Новая Збурьевка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 310 самолётов, 155 вертолётов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 3444 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.

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