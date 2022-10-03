Москва, 3 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении до 100 боевиков ВСУ, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

«На краснолиманском направлении, в районе Славянска, нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 боевиков ВСУ.