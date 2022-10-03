Казань, 3 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Об этом 3 октября сообщает МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Нелегальный алкоголь

Оперативники установили, что двое жителей Казани в складском помещении хранили и реализовывали спиртосодержащую продукцию без лицензии.

В помещении хранились стеклянные флакончики, пластиковые канистры и ёмкости с жидкостью с различными этикетками. Всего изъято порядка 1,3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Экспертиза подтвердила, что продукция не соответствует госту, стандартам и этикеткам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии из незаконного оборота изъяли около 120 тонн спиртосодержащей продукции. В качестве подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя задержали 65-летнего жителя Казани.

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