Сеул, 3 октября 2022, 14:34 — REGNUM Число посетителей Голубого дома (Чхонвадэ), который служил резиденцией президентов Южной Кореи на протяжении 74 лет, превысило 2 млн человек. Об сообщило Yonhap News со ссылкой на данные Управления культурного наследия страны.

Голубой дом. Сеул
Голубой дом. Сеул
Korea.net

Напомним, что Чхонвадэ открыл свои двери для публики 10 мая — в день инаугурации нового президента страны Юн Сок Ёля. Отметка в 2 млн человек была преодолена 2 октября в 10:35 по местному времени.

В управлении подчеркнули, что Голубой дом посетили почти в два раза больше жителей и гостей страны, чем одно из главных туристических мест — дворец Кёнбоккун.

Чхонвадэ можно посмотреть после онлайн-регистрации. Максимальное число посетителей в сутки ограничено 49 тыс. человек. В среднем в рабочие дни достопримечательность посещает около 10 тыс. человек, в выходные — примерно 20 тыс. человек. Комплекс закрыт по вторникам.

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