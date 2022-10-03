Сеул, , 14:34 — REGNUM Число посетителей Голубого дома (Чхонвадэ), который служил резиденцией президентов Южной Кореи на протяжении 74 лет, превысило 2 млн человек. Об сообщило Yonhap News со ссылкой на данные Управления культурного наследия страны.

Голубой дом. Сеул Korea.net

Напомним, что Чхонвадэ открыл свои двери для публики 10 мая — в день инаугурации нового президента страны Юн Сок Ёля. Отметка в 2 млн человек была преодолена 2 октября в 10:35 по местному времени.

В управлении подчеркнули, что Голубой дом посетили почти в два раза больше жителей и гостей страны, чем одно из главных туристических мест — дворец Кёнбоккун.

Чхонвадэ можно посмотреть после онлайн-регистрации. Максимальное число посетителей в сутки ограничено 49 тыс. человек. В среднем в рабочие дни достопримечательность посещает около 10 тыс. человек, в выходные — примерно 20 тыс. человек. Комплекс закрыт по вторникам.

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