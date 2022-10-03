Москва, , 14:32 — REGNUM Российские военные продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ, которые смогли вклиниться вглубь обороны на направлении Золотая Балка, Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Российская армия Министерство обороны Российской Федерации

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что потери киевских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Читайте также: Минобороны РФ сообщило об отводе союзных сил из Красного Лимана

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября город Красный Лиман Донецкой Народной Республики из-за угрозы окружения был оставлен союзными войсками, которые перешли на более выгодные рубежи. По данным Минобороны России, киевские боевики на краснолиманском направлении за сутки потеряли свыше 200 человек убитыми, а также пять танков и девять БМП, однако из-за значительного превосходства в силах и средствах, взяв резервы, продолжили наступление.

Ранее по теме: ВСУ обстреляли Александровку в ДНР натовскими снарядами