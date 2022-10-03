Донецк, 3 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Кировский район Донецка и город Горловка были обстреляны вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 3 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрелы Кировского района Донецка и Горловки со стороны ВСУ были зафиксированы в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе них по городам было выпущено три снаряда калибром 155 мм и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили на купянском направлении в Харьковской области свыше 140 боевиков ВСУ.