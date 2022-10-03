Париж, 3 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. После нескольких министров настала очередь президента Франции использовать водолазку, чтобы послать французам послание об энергетической трезвости, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Во время национального совета по возрождению президент Франции Эммануэль Макрон появился перед камерой в водолазке. В этом жесте увидели намек на энергетическую трезвость, которую продолжает продвигать исполнительная власть, на фоне страха с перебоями в подаче электроэнергии зимой и ростом цен.

«В ближайшие несколько дней будет хорошая погода, но все же немного необычно хотеть, чтобы все носили водолазки. Водолазки предназначены для зимы, а не для осени», — считает политический обозреватель Бруно Жёди.

«Если бы ситуация не была трагичной, она была бы комичной», — пошутил Ксавье Бертран, глава региона О-де-Франция.

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