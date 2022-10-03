Москва, 3 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Законодательный механизм интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей максимально защитит права миллионов жителей новых территорий России, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

Пресс-служба Госдумы РФ Александр Ремезков

Напомним, 3 октября Госдума обсуждает пакет документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

«Имеющиеся у людей документы об образовании будут признаны, а их трудовой стаж засчитан в соответствии с российским законодательством. Проживающие здесь «бюджетники» и пенсионеры будут получать те же выплаты, что и во всех других субъектах РФ», — отметил Ремезков в своем телеграм-канале.

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