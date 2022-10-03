Москва, 3 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Три батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» войск киевского режима поражены за сутки в Запорожской области. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три [киевские] реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВКС России уничтожили радиолокационную станцию киевского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики.