Москва, 3 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В ходе вызова в МИД Польши в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях послу России Сергею Андрееву предложили осудить данные референдумы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Звезда».

Посольство России в Польше Сергей Андреев

По словам посла, он вручил заместителю министра иностранных дел Польши Марчину Пшидачу текст выступления 30 сентября президента РФ Владимира Путина в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что эти регионы навсегда станут территорией Российской Федерации.

«Мне было предложено отмежеваться и осудить референдумы, в этом случае со стороны польских властей будет оказана поддержка. Я ответил, что не вижу смысла продолжать дискуссию, поскольку наши позиции совершенно диаметрально противоположные и понятно, что взаимопонимания мы не найдем», — пояснил Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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