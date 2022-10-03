Иркутск, 3 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Иркутской области из федерального бюджета дополнительно выделено 319 млн рублей на модернизацию медицинских учреждений, сообщает 3 октября телеграм-канал правительства региона. Так, 210 млн рублей будут направлены на строительство модульных конструкций шести врачебных амбулаторий. 109 млн рублей — на оснащение ФАПов и амбулаторий оборудованием.

Минздрав Приангарья ФАП

«30 сентября 2022 года Минздрав РФ направил дополнительное соглашение по программе модернизации первичного звена здравоохранения, что позволяет довести субсидии на монтаж врачебных амбулаторий медицинским организациям. До 20 октября мы планируем заключить контракты, земельные участки подготовлены, будем начинать строительство как можно быстрее. В этом году из нужно завершить», — пояснила заместитель министра здравоохранения Приангарья Галина Синькова.

Врачебные амбулатории будут возведены в с. Гуран Тулунского района, с. Анга Качугского района, с. Казачье и с. Тихоновка Боханского района, п. Ручей Усть-Кутского района и с. Бельск Черемховского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что в Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

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