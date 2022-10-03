Тамбовская область, 3 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Виновным в ДТП в Первомайском районе, где весной 2022 года погибли три человека, признал суд 34-летнего жителя города Рассказово Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Рано утром 2 марта, мужчина за рулём «Лады Калина» при обгоне попутного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21 130. На месте аварии погибла пассажирка ВАЗ и её четырёхлетний сын, пассажир Лады скончался от травм в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы, а также на три года лишил его водительских прав. Приговор ещё не вступил в законную силу.