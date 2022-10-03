Ставрополь, 3 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Минфин США включил в санкционные списки ряд представителей Ставропольского края. Среди попавших под санкции депутаты Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»), Ольга Казакова («Единая Россия»), и Раиса Кармазина («Единая Россия»). Кроме того, в этот список попали сенаторы Михаил Афанасов и Геннадий Ягубов, которые уже с марта 2022 года находятся под санкциями ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Свой санкционный список в отношении представителей органов власти и политических деятелей России минфин США обновил после подписания 30 сентября президентом РФ Владимиром Путиным договоров о принятии в РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.