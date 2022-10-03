Москва, , 14:34 — REGNUM Российские войска уничтожили более 260 военнослужащих ВСУ ракетным ударом, нанесённым в районе посёлка Калиновка под Артёмовском. Об этом сообщает 3 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что удар нанесён на артёмовском направлении по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

В результате «уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники».

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