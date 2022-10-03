Молдавия, , 14:26 — REGNUM Бельцкий суд в Молдавии решил прекратить производство по делу о банкротстве Фалештского машиностроительного завода, а также исключить его из госреестра юрлиц в связи неплатежеспособностью. Об этом 3 октября сообщает портал mold-street.com.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что задолженность предприятия признана погашенной. Владельцем 94,1% капитала было правительство Молдавии.

Предприятие несколько раз пытались приватизировать, но этого не получилось. Также были безуспешными попытки привлечь инвестиции.

Стоит отметить, что Молдавии 44 предприятия с долей госкапитала в течение десяти лет являются неплатёжеспособными. В последнее время ситуация с производством усугубилась из-за резкого подорожания природного газа.