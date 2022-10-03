Париж, , 14:23 — REGNUM Власти Франции намерены направить киевскому режиму около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет 3 октября Tribune со ссылкой на источники.

БТР-4Е Василий Иванов © ИА REGNUM

Отмечается, что контракт между французским производителем Arquus и минобороны Франции находится в работе. Поставка Киеву бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия в 2023 году поставит киевскому нацистскому режиму 16 САУ Zuzana.

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