Париж, 3 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Власти Франции намерены направить киевскому режиму около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет 3 октября Tribune со ссылкой на источники.

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-4Е

Отмечается, что контракт между французским производителем Arquus и минобороны Франции находится в работе. Поставка Киеву бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия в 2023 году поставит киевскому нацистскому режиму 16 САУ Zuzana.

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