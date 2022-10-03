Псков, 3 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Системы оповещения в Псковской области проверят на работоспособность 4 октября. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Система оповещения при ЧС

Проверка системы оповещения в Псковской области пройдёт во вторник, 4 октября. В рамках контрольных мероприятий будет подан сигнал «Внимание всем!».

Обращение по громкоговорителям дадут в 10:40 мск. Голосовое сообщение будет сопровождаться электросиренами. А в 10:43 будет прервано телевизионное вещание длительность до одной минуты.

Такие проверки нужны для отработки доведения сигналов и информации о возможных опасностях или угрозе ЧС до населения. Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие во время проверки.