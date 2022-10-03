Москва, 3 октября 2022, 14:23 — REGNUM Воссоединением с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями Россия защищает народ от реального геноцида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.
Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»
«Наступил момент истины. Мы защищаем наш народ от реального геноцида», — отметил Лавров.
Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, отметил также министр.