Калуга, , 14:48 — REGNUM Четвёртый открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти сотрудника управления «А» центра специального назначения ФСБ России, старшего лейтенанта Алексея Матюшина, состоялся в Калуге на площадке физкультурно-спортивного центра «Лидер».

Старший лейтенант Алексей Матюшкин погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 4 ноября 2013 года Пресс-служба Городской думы Калуги

Спортсменов приветствовал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев: «Алексей не погиб тогда, на Кавказе. Он продолжает жить в памяти своей семьи, друзей, в таких турнирах, как мы проводим сегодня. Он наш друг и соратник в деле воспитания молодежи».

Алексей Матюшин родился 14 декабря 1986 года. По окончании средней школы № 8 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2009 года проходил службу в управлении «А» ЦСН ФСБ России. Погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 4 ноября 2013 года. Через несколько месяцев у Алексея и его жены Кристины родился сын. Указом президента России старший лейтенант Матюшин награжден орденом Мужества посмертно.

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