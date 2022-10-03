Москва, 3 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Командиры в российской армии должны ежедневно заполнять такое количество всевозможных бумаг, что воевать им фактически некогда, отметил 3 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Он привел в пример распорядок дня командира роты одной из бригад: рабочий день состоит преимущественно в подготовке и доставке справок, рапортов и свидетельств.

«И так изо дня в день. Личного состава не вижу и не слышу. Организовал стрельбы — не смог присутствовать. Готовлю различные «формы», допуски к секретности личного состава, книгу записи больных, журнал вечерней поверки, планы подготовки, взводные журналы. Техника роты у меня нет — висят отчеты по ГСМ, получению и списанию боеприпасов… Идет война, а я не вижу людей: совещания, бумаги, доклады, кабинеты», — цитирует военкор одного из командиров.

Спускаемые сверху многочисленные циркуляры парализуют инициативу и нормальное ведение войны, с таким ворохом бумаг командиру роты некогда воевать и быть на позиции, зато есть риск быть убитым или попасть в плен во время работы с документами, отметил Котенок.

«Я не призываю к махновщине, порядок должен быть, но он не должен превращаться в маразм», — добавил военкор.