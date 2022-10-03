Барнаул, , 14:20 — REGNUM Запасы угля на складах алтайских ТЭЦ превышают норматив в два раза и составляют 518 тысяч тонн, сообщает 3 октября телеграм-канал Сибирской генерирующей компании (СГК).

Вагоны с углем

Отмечается также, что наступившая неделя на Алтае обещает быть теплой, но ТЭЦ региона продолжают готовиться к работе в холода и запасают топливо.

На прошлой неделе на склады в Барнауле, Бийске и Рубцовске поступило 81,2 тысяч тонн угля. Поставки распределились исходя из ожидаемой тепловой и электрической нагрузки: Барнаульская ТЭЦ-3 — 33,2 тыс. тонн; Бийская ТЭЦ — 25,3 тыс. тонн; Барнаульская ТЭЦ-2 – 13,4 тыс. тонн; Рубцовская ЮТС - 9,3 тыс. тонн.

На этой неделе энергетики ожидают поступления еще 75,5 тысяч тонн угля с разрезов СУЭК в Хакассии, Кузбассе и Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что в 97% жилого фонда Алтайского края началась подача тепла.

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