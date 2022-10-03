Рига, , 14:18 — REGNUM

Сейм Латвии Saeima

Центральная избирательная комиссия Латвии вечером 2 октября 2022 года завершила подсчет голосов на всех избирательных участках. По итогам голосования в национальном парламенте Сейме будут представлены семь политических партий или их объединений.

Так, в новый парламент проходят «Новое Единство» (173 400 полученных голосов и 18,9%), на втором месте Союз «зеленых» и крестьян (113 600 голосов, 12,4%), на третьем — Объединенный список (100 600, 11%). А также Нацобъединение (84 900, 9,3%), «Стабильности!» (62 100, 6,8%), «Латвия на первом месте» (57 000, 6,2%) и «Прогрессивные» (56 300 голосов, 6,1%).

Согласно данным ЦИК, «Новое Единство» получит 26 мест в парламенте, «Объединенный список» — 16, а Национальное объединение — 13. Таким образом, сообща эти три силы будут иметь 55 голосов из 100.

Согласно результатам выборов на данный момент, от «Нового Единства» в новый состав Сейма прошли Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Ирма Калниня, Зане Скуиня, Давис Мартиньш Даугавиетис, Занда Калниня-Лукашевица, Угис Ротбергс, Айнар Латковскис, Эвика Силиня, Хоссам Абу Мери, Андрей Целяпитерс, Янис Скрастиньш, Раймонд Чударс, Арвил Ашераденс, Инга Берзиня, Анда Чакша.

Союз «зеленых» и крестьян в Сейме будут представлять Гунар Кутрис, Аугуст Бригманис, Арманд Краузе, Юрис Яковинс, Дидзис Земмерс, Каспар Мелнис, Лига Козловска, Валдис Масловскис, Улдис Аугулис, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Виктор Валайнис, Андрис Берзиньш и другие.

От Объединенного списка в Сейм прошли Игорь Раев, Дидзис Шмитс, Андрис Кулбергс, Раймонд Бергманис, Эдвард Смилтенс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Ингмар Лидака, Эдгар Таварс. От Нацобъединения — Инара Мурниеце, Рихард Колс, Наурис Пунтулис, Райвис Дзинтарс, Угис Митревиц, Янис Домбрава, Эдмунд Тейрумниекс, Илзе Индриксоне, Янис Витенбергс, Эдвин Шноре.

От «Стабильности!» в Сейм попали Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко, Глория Гревцова, Виктория Плешкане, Виктор Пучка.

От «Прогрессивных» — Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Антонина Ненашева, Скайдрите Абрама, Каспар Бришкенс, Лейла Расимa, Эдгар Зелдерис.

От «Латвия на первом месте» — Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича.

Латвия разделена на 5 избирательных округов — Ригу, Видземе, Курземе, Земгале и Латгалию, в них расположены 949 участков, а 81 участок за рубежом входит в Рижский округ. В Риге выбирают 36 депутатов, в Видземе — 26, в Земгале и Латгалии — по 13, в Курземе — 12.

За 100 мест в парламенте боролось 1 829 кандидатов.