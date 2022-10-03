Молдавия, 3 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Власти Молдавии не готовятся проводить мобилизацию в стране. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба минобороны республики.

Флаг Молдавии

«В соответствии с законом № 2 020 212 от 24.06.2004 о режиме чрезвычайного, осадного и военного положения: мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения…», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Молдавия не находится в состоянии войны или осады. В связи с этим, как подчеркнули в минобороны, нет оснований объявлять мобилизацию.

Стоит отметить, что о планах о мобилизации в Молдавии сообщил телеграм-канал WarGonzo.