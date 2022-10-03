Москва, 3 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Представители России и Белоруссии 3 октября подпишут договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим коллегой из Белоруссии Романом Головченко.

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«По итогам наших переговоров будет подписан <…> договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам», — сказал Мишустин.

Он отметил, что документ закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, а также определяет минимальные налоговые ставки.