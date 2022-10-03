Москва, , 14:15 — REGNUM Пособников террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые переводили боевикам в Сирию денежные средства для приобретения оружия, задержали в Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом 3 октября сообщает Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ФСБ РФ в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия задержаны три пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что разделяющие идеологию террористов подозреваемые следовали полученным от них инструкциям и на регулярной основе переводили деньги на счета боевиков, а также вели пропаганду в интернете. При этом в местах проживания задержанных были найдены и изъяты средства связи, платежные инструменты и иные материалы.

Кроме того, уточняется, что были возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности», части 2 статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики в Москве задержали первокурсника, 18-летнего Олега Журавлёва, который грозился «устроить резню» в Российском новом университете.