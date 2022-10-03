Черемхово, Иркутская область, 3 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 3 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту убийства пенсионера, о пропаже которого больше года никто не заявлял.

Убийство

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, находясь в служебной командировке в городе Черемхово, получили информацию о том, что на территории райцентра возможно было совершено убийство пожилого мужчины.

Проверив данные, полицейские выяснили, что 66-летнего местного жителя длительное время никто не видел, однако деньги с его банковского счета регулярно переводились. Как выяснили оперативники, исчезнувший мужчина в 2021 году проживал с пенсионеркой. При этом средства разыскиваемого перечислялись на счета, подконтрольные одному из ее сыновей.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили возможную причастность ее сына к пропаже мужчины. При общении с сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый не стал отрицать своей роли в исчезновении и рассказал, что в ходе возникшего конфликта он нанес неоднократно ранее судимому пенсионеру травмы, не совместимые с жизнью, после чего вывез тело в поле и закопал. Проверив эту информацию, стражи порядка действительно обнаружили останки человека в указанном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о суде над 66-летним местным жителем, обвиненным в убийстве двух человек.

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