Москва, , 14:13 — REGNUM Экономика Великобритании столкнулась не просто с кризисом, а начала погружение в настоящий экономический коллапс, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Лиз Трасс U.S. Department of State

«Двузначная инфляция и невероятное падение фунта на 24% к доллару за календарный год — это только начало спада. Домохозяйства и бизнес наращивают займы для доплаты подорожавшей электроэнергии.

Маховик инфляции на фоне действительно драматичного падения покупательской способности национальной валюты будет оказывать негативное воздействие на промышленный сектор. О низких потребительских ценах и ценах промышленности придется забыть в наступившем IV квартале.

Отношение долга Великобритании к собственному ВВП за два года выросло на 10%, достигнув почти 94%. Выйдя из ЕС, Британия обросла и торговыми барьерами. Текущий год стал самым провальным для валют Туманного Альбиона и ЕС.

Покупать необеспеченную валюту, хотя и по-прежнему ликвидную, ни инвесторы, ни правительства развивающихся стран не спешат. Лиз Трасс остаётся только набраться сил и мужества, чтобы нивелировать оперативно хотя бы социальные проблемы в королевстве», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, от члена британского парламента было передано письмо председателю парламентского «Комитета 1922» Грэму Брейди с просьбой вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.

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