Благовещенск, , 14:11 — REGNUM В Амурской области вводят дополнительную ответственность для руководителей сельскохозяйственных компаний за пожары на природных территориях. Тех, кто допускает возгорания, лишили права претендовать на господдержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Возгорание камыша 30.mchs.gov.ru

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В трёх районах в течение трёх лет было более 120 возгораний за сельскохозяйственных участках.

«Исходя из анализа, мы видим, что на землях фермеров, имеющих небольшие участки, систематически возникают пожары. По нашему мнению, эти аграрии используют отжиги или не должным образом используют земли, что приводит к зарастанию сорняками и, как следствие, там возникают пожары», — отметил заместитель председателя правительства региона Олег Турков.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что законом сельскохозяйственные палы запрещены, и аграрии должны внимательно следить за тем, чтобы на используемых ими землях не возникало возгораний.

«Амурские фермеры, виновные в пожарах на сельхозугодиях, лишены права претендовать на господдержку. Соответствующие изменения в нормативно правовые акты уже внесены и действуют», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Приамурье с начала особого пожароопасного периода было составлено уже 1526 протоколов об административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 4,6 млн рублей.