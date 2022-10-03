Фермеров Приамурья лишили господдержки за пожары на сельхозугодьях
Благовещенск, 3 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Амурской области вводят дополнительную ответственность для руководителей сельскохозяйственных компаний за пожары на природных территориях. Тех, кто допускает возгорания, лишили права претендовать на господдержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В трёх районах в течение трёх лет было более 120 возгораний за сельскохозяйственных участках.
Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что законом сельскохозяйственные палы запрещены, и аграрии должны внимательно следить за тем, чтобы на используемых ими землях не возникало возгораний.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Приамурье с начала особого пожароопасного периода было составлено уже 1526 протоколов об административной ответственности за нарушения пожарной безопасности. Сумма штрафов превысила 4,6 млн рублей.