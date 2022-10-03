«8 Собх» заявила об отключении афганскими талибами* интернет-домена газеты
*талибами — запрещённая в России организация
Кабул,
3 октября 2022, 14:10 — REGNUM Газета «8 Собх» в Афганистане сообщила, что подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерство связи отключило интернет-домен этого издания.
Эта газета использует домен 8am. af в течение последних 15 лет.
Публикуя заявление, «8 Собх» попросила свою аудиторию следить за его контентом в новом интернет-домене.
История вопроса
Проблемы современных СМИ в целом сводятся к двум взаимоисключающим тезисам — свободе слова и необходимости борьбы с фейковыми новостями. Злоупотребления первой приводят к обилию непроверенной, а зачастую и ложной информации, выдаваемой для достижения определенных целей. С другой стороны борьба с ними со стороны государства и крупных интернет-корпораций приводит к фактическому введению цензуры и произволу, от которой страдают уже добросовестные участники. Каждая страна находит баланс в этих качелях по своему. В России, к примеру, закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.