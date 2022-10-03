* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 3 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Газета «8 Собх» в Афганистане сообщила, что подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерство связи отключило интернет-домен этого издания.

Mike MacKenzie Интернет

Эта газета использует домен 8am. af в течение последних 15 лет.

Публикуя заявление, «8 Собх» попросила свою аудиторию следить за его контентом в новом интернет-домене.