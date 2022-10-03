Нальчик, , 14:10 — REGNUM В Кабардино-Балккарии приняты меры поддержки для граждан, призванных в войска в рамках частичной мобилизации. Глава региона Казбек Коков подписал указ о ежемесячной выплате военнослужащим и выплатах в случае ранения.

Частичная мобилизация администрация Бузулука

«Согласно документу мобилизованному положена ежемесячная выплата в 25 тысяч рублей. Выплаты в случае ранения составляют от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и миллиона рублей в случае гибели военнослужащего», — написал Коков в своем телеграм-канале.

Кроме этих выплат, власти региона предусмотрели компенсации семьям мобилизованных, которые потратили свои средства, чтобы собрать бойца для выполнения своего воинского долга.

«Многие, собираясь в дорогу, потратили свои собственные средства. Как говорил ранее, эти затраты будут компенсированы. Кроме того, предпринимательское сообщество республики вышло с инициативой включиться в это важное общее дело», — написал Казбек Коков.