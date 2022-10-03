Барнаул, , 14:09 — REGNUM Около 10 миллионов человек, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, теперь могут с полным правом называть себя гражданами России, считает губернатор Алтайского края Виктор Томенко. О планах региона развивать всестороннее сотрудничество с вошедшими в состав России регионами глава региона рассказал по итогам церемонии подписания документов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевские власти делали всё, чтобы процесс самоопределения этих регионов не состоялся, силой пытались лишить людей права на выбор. Поэтому на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях принятие в состав России является по-настоящему большим и всенародным праздником. И для всей Российской Федерации — это историческое событие, такое же важное, как в 2014 году возвращение в состав России Крыма и Севастополя», — отметил Виктор Томенко.

По его словам, Алтайский край продолжит развивать торговые, культурные и гуманитарные связи с новыми регионами.

«В настоящее время мы помогаем Славяносербскому району Луганской Народной Республики вернуться к мирной жизни. Сегодня Алтайский край оказывает разноплановую помощь — в восстановлении жилых домов и инфраструктуры, организации отдыха для детей. Наши неравнодушные жители, предприниматели, многие организации, в том числе общественные, активно участвуют в этой созидательной работе, в налаживании гуманитарных связей. В какой-то степени, можно сказать, сегодня мы относимся к Славяносербскому району как к одному из муниципалитетов Алтайского края», — подчеркнул Виктор Томенко.

Как сообщало ИА, выступление Президента России Владимира Путина и процедура подписания состоялись 30 сентября в присутствии российских сенаторов и депутатов, руководителей всех ветвей власти, глав регионов и ведущих общественных деятелей страны.

Напомним, референдумы по вопросу присоединения к России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Во всех 4 регионах инициатива была поддержана подавляющим большинством участников голосования.

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